ФБР устроило обыски в доме бывшего вице-президента США

ФБР устроило обыски в доме экс-вице-президента США Пенса на предмет секретных материалов

Сотрудники ФБР устроили обыски в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса на предмет секретных материалов. Об этом пишет Politico.

Представители ведомства прибыли в дом в пригороде Индианаполиса. Известно, что полицейские блокируют движение на ближайших к зданию улицах. Представитель Пенса на данный момент не прокомментировал указанную информацию. При этом уточняется, что обыски проводятся по обоюдному согласию.

В январе адвокат экс-вице-президента обнаружил в его доме около десятка документов, помеченных как секретные. После этого юрист передал бумаги в ФБР. Уточнялось, что Пенс попросил своего адвоката провести обыск в его доме из осторожности.

1 февраля аналогичные мероприятия прошли в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич. Впоследствии адвокат американского лидера Боб Бауэр доложил, что секретных документов обнаружено не было. «Министерство юстиции "взяло для дальнейшего рассмотрения некоторые материалы и рукописные заметки, которые, по-видимому, относятся к его пребыванию на посту вице-президента"», — уточнил он.

