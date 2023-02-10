Samsung Galaxy S23 Ultra выдержал испытание огнем

Блогер JerryRigEverything похвалил Samsung Galaxy S23 Ultra в ходе теста на прочность

Блогер Зак Нельсон протестировал прочность нового флагмана Samsung. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале JerryRigEverything.

В ходе эксперимента энтузиаст попробовал поцарапать дисплей устройства с помощью ножей различной жесткости. Оказалось, что для причинения передней панели Galaxy S23 Ultra вреда пришлось приложить значительные усилия. Также выяснилось, что боковые рамки телефона можно поцарапать, но только если воздействовать на них с усилием острым предметом — например, бритвой.

По словам Нельсона, больше всего его удивило, как смартфон выдержал испытание огнем. Автор попытался нанести урон дисплею, поднеся к нему зажигалку и прогрев экран около 60 секунд. После эксперимента на передней панели не осталось заметных следов. Энтузиаст похвалил создателей гаджета, которые применили крепкое защитное стекло Gorilla Glass Victus 2.

В заключение специалист постарался согнуть Galaxy S23 Ultra пополам, но телефон не сломался. Таким образом флагман Samsung оказался прочнее планшета iPad 10, который JerryRigEverything переломил на две части с одной попытки.

В начале года блогер Зак Нельсон назвал самый прочный смартфон на рынке — им оказался AGM H5. Девайсом с самой впечатляющей степенью ремонтопригодности энтузиаст выбрал Google Pixel 7 Pro.