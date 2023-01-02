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12:40, 2 января 2023Наука и техника

Перечислены самые прочные смартфоны

Блогер Зак Нельсон назвал AGM H5 самым прочным телефоном 2022 года

Блогер Зак Нельсон, известный под ником JerryRigEverything, перечислил самые прочные смартфоны на рынке. Ролик доступен на его YouTube-канале.

Автор, специализирующийся на изучении ремонтопригодности и прочности гаджетов, выбрал AGM H5 в качестве девайса с самым крепким корпусом. В частности, во время теста ему не удалось сломать аппарат с помощью подручных средств. Девайсом с самым хрупким корпусом энтузиаст назвал ROG Phone 6 Pro, который легко сломался на две части.

Телефоном, отличающимся самой высокой степенью ремонтопригодности, блогер назвал Google Pixel 7 Pro. Нельсон рассказал, что доступ к внутренностям девайса получить очень легко — для этого нужно снять дисплей. Еще одним аппаратом, который можно легко обслужить, специалист назвал iPhone 14 — из-за возможности быстро снять заднюю крышку устройства.

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К гаджетам, которые имеют самую сложную конструкцию, автор причислил Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. По словам Нельсона, складные устройства довольно просто сломать во время ремонта, также энтузиаст отметил высокую стоимость компонентов. Так, внешний дисплей аппаратов Samsung оценивается в 500 долларов (около 37 тысяч рублей).

Самым инновационным устройством с точки зрения конструкции автор назвал Nothing Phone (1), который получил сложную систему световой индикации. Аппаратом, имеющим самое логичное расположение внутренних компонентов, JerryRigEverything выбрал Google Pixel 7 Pro.

В конце декабря прошлого года популярный блогер Маркес Браунли перечислил лучшие смартфоны 2022 года. В топ-3 по версии специалиста вошли Google Pixel 7, ASUS Zenfone 9 и Galaxy S22 Ultra.

Андрей Ставицкий
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