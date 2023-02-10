Журналистку Гармажапову объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск журналистку Александру Гармажапову по уголовной статье

МВД России объявило в розыск по уголовной статье журналистку и соучредителя фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Информация об этом содержится в базе данных МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении МВД. Другие подробности не приводятся.

25 ноября 2022 года Минюст внес Гармажапову в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Кроме нее, иноагентами тогда также признали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, адвоката Илью Новикова и ряд других лиц. В качестве причины внесения в реестр было названо осуществление политической деятельности и финансирование с Украины.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг внес украинскую телеведущую и блогершу Марию Ефросинину в реестр террористов и экстремистов. Уточнялось, что, согласно базе данных МВД, на Ефросинину в России заведено уголовное дело, она объявлена в розыск.