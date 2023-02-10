В Харькове и Киеве сообщили о новых взрывах

Власти Харькова и Киева сообщили о новых взрывах

Утром в пятницу, 10 февраля, около десяти часов утра в Харькове был нанесен удар по критической инфраструктуре. Об этом сообщил сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

«Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами», — уточнил он.

В свою очередь о взрывах также сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он отметил, что обломки ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе. «Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях!», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Украины прогремели взрывы. Взрывы прозвучали в Винницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. Также стало известно о взрывах в Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, аналогичные сообщения поступали из Кировоградской, Харьковской и Хмельницкой областей.