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12:19, 10 февраля 2023Бывший СССР

В Харькове и Киеве сообщили о новых взрывах

Власти Харькова и Киева сообщили о новых взрывах

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Утром в пятницу, 10 февраля, около десяти часов утра в Харькове был нанесен удар по критической инфраструктуре. Об этом сообщил сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

«Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами», — уточнил он.

В свою очередь о взрывах также сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он отметил, что обломки ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе. «Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях!», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Украины прогремели взрывы. Взрывы прозвучали в Винницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. Также стало известно о взрывах в Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, аналогичные сообщения поступали из Кировоградской, Харьковской и Хмельницкой областей.

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Варвара Кошечкина
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