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09:31, 10 февраля 2023Забота о себе

Стоматолог призвал чаще страстно целоваться

Стоматолог Алан Карр рассказал, что страстные поцелуи помогают сохранять зубы здоровыми

Фото: unsplash

Страстные поцелуи помогают сохранить зубы и десны здоровыми, уверяет стоматолог Алан Карр. В интервью изданию The Sun он призвал чаще целоваться.

«Поцелуи, особенно страстные, способствуют выработке слюны. Она сохраняет рот, зубы и десны здоровыми», — рассказал врач. Он назвал справедливым замечание, что во время поцелуев люди обмениваются бактериями. Однако, по его словам, это не всегда плохо.

Некоторые микроорганизмы в слюне могут уменьшить рост бактерий, вызывающих молочницу полости рта, или некоторых стрептококковых бактерий, провоцирующих развитие кариеса

Алан Каррстоматолог

Карр добавил, что поцелуи также помогают укрепить иммунную систему, а воздействие здоровых бактерий усиливает устойчивость организма к инфекциям.

80процентов

бактерий во рту одинаковы у всех людей

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Стоматолог Карр предупредил, что с поцелуями нужно повременить, если у одного из партнеров есть герпес во рту или на губах. Также поцелуи противопоказаны, если человек не соблюдает гигиену полости рта.

Ранее стоматолог Ольга Филатова предостерегла от использования соды в качестве чистящего средства для зубов. Она объяснила, что сода может повредить зубную эмаль.

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Вера Владзиевская
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