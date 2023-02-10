В СПЧ назвали лицемерной реакцию ООН на расстрел ВСУ российских пленных

Член СПЧ Брод назвал лицемерной реакцию ООН на расстрел ВСУ российских пленных

Реакция Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на расстрел солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских пленных является лицемерной. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод, пишет РИА Новости.

По его словам, лицемерие позиции правозащитников ООН заключается в том, что дальше словесного осуждения разбирательство не заходило.

«СПЧ ООН фиксировал расстрелы российских военнопленных, пытки в отношении них, даже называл эти деяния военными преступлениями, но на этом все и ограничивалось. Никаких призывов к ответственности властям Украины, требований остановить беззаконие так и не последовало», — отреагировал на заявления ООН член СПЧ.

Также он добавил, что тот факт, что совершение военных преступлений солдатами ВСУ замалчивается иностранными средствами массовой информации, помогает Украине уходить от наказания.

Ранее УВКПЧ подтвердило подлинность видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных, а также выразило обеспокоенность из-за жестокого обращения и убийств пленных. Так в ООН отреагировали на ролик, на котором видно, как человек с автоматом по-украински спрашивает лежащего на земле бойца, откуда он, и затем стреляет ему в голову. Всего на видео запечатлены трое пленных.