Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:21, 10 февраля 2023Россия

В СПЧ назвали лицемерной реакцию ООН на расстрел ВСУ российских пленных

Член СПЧ Брод назвал лицемерной реакцию ООН на расстрел ВСУ российских пленных

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Реакция Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на расстрел солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских пленных является лицемерной. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод, пишет РИА Новости.

По его словам, лицемерие позиции правозащитников ООН заключается в том, что дальше словесного осуждения разбирательство не заходило.

«СПЧ ООН фиксировал расстрелы российских военнопленных, пытки в отношении них, даже называл эти деяния военными преступлениями, но на этом все и ограничивалось. Никаких призывов к ответственности властям Украины, требований остановить беззаконие так и не последовало», — отреагировал на заявления ООН член СПЧ.

Также он добавил, что тот факт, что совершение военных преступлений солдатами ВСУ замалчивается иностранными средствами массовой информации, помогает Украине уходить от наказания.

Ранее УВКПЧ подтвердило подлинность видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных, а также выразило обеспокоенность из-за жестокого обращения и убийств пленных. Так в ООН отреагировали на ролик, на котором видно, как человек с автоматом по-украински спрашивает лежащего на земле бойца, откуда он, и затем стреляет ему в голову. Всего на видео запечатлены трое пленных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Раскрыта личность расстреливавшего российских пленных солдата ВСУ
Литва отправила Украине зенитные пушки середины XX века
Хозяева нашли пропавшую кошку спустя четыре месяца в тысяче километров от дома
В России испытали противодроновую систему «Серп»
Песню Слепакова вырезали из сериала на ТНТ
54-летняя Светлана Бондарчук опубликовала видео в коротком платье
Путин призвал расселять россиян из аварийных домов в деревянные заводские
Выжившая при обрушении дома в Новосибирске описала первые секунды после взрыва
Беллу Хадид сравнили с пенсионеркой из-за новой шапки
В СПЧ назвали лицемерной реакцию ООН на расстрел ВСУ российских пленных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.