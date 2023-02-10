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17:19, 10 февраля 2023Бывший СССР

Молдавская оппозиция потребовала распустить парламент

Молдавская оппозиционная партия «Шор» потребовала распустить парламент и объявить выборы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Молдавская оппозиционная партия «Шор» потребовала распустить парламент страны и объявить досрочные выборы. Об этом заявил глава политсилы Илан Шор, пишет РИА Новости.

10 февраля премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что уходит в отставку. Также стало известно о роспуске кабинета министров.

Оппозиция, подчеркнул Шор, требует, чтобы временные власти покрыли жителям страны затраты на коммунальные услуги за зимние месяцы. «Мы требуем незамедлительного роспуска парламента и объявления досрочных парламентских выборов. Данная власть больше не представляет интересы граждан Молдавии», — добавил он.

Оппозиционер отметил, что некоторые молдавские чиновники должны не только уйти в отставку, но и сесть в тюрьму за «тотальное нарушение конституции, закона, прав и свобод граждан».

Ранее в правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» заявили, что готовы сформировать новое правительство после роспуска старого и ухода Гаврилицы с поста.

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Алевтина Запольская
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