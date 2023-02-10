В Индии рассказали о давлении Запада из-за России

Адмирал Кумар: Запад безуспешно пытается оказывать давление на Индию из-за России

Западные страны безуспешно пытаются оказывать давление на оборонно-промышленный комплекс Индии из-за сотрудничества с Россией. Об этом ТАСС рассказал главный советник генерального директора российско-индийской компании BrahMos Aerospace вице-адмирал Эн Эн Кумар.

По его оценке, разработку сверхзвуковой ракеты BrahMos можно назвать самым успешным примером российско-индийского сотрудничества в области обороны, которого у Дели нет ни с одной страной в мире.

«Запад действительно старается оказывать давление, чтобы заставить Индию изменить отношения с Россией в оборонной сфере. Но не получается. И точно могу сказать, что при нынешнем лидерстве в нашей стране это невозможно», — сказал Кумар.

По его словам, ракета BrahMos изменила правила игры в регионе, поскольку является малоуязвимой для систем противовоздушной обороны (ПВО).

В феврале управляющий директор и главное должностное лицо BrahMos Aerospace Атул Динкар заявил, что индийско-российская компания работает над новой ракетой BrahMos NG, которую хотят предложить Вооруженным силам России.