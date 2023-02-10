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04:18, 10 февраля 2023Мир

Посол оценил вероятность разрыва дипломатических отношений России и Польши

Посол Андреев заявил, что разрыв дипотношений РФ и Польши возможен только из-за Варшавы
Сергей Андреев

Сергей Андреев. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Посол России в Польше Сергей Андреев оценил вероятность разрыва дипломатических отношений двух стран. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

Как пояснил Андреев, разрыв дипломатических отношений или понижение их уровня возможно только по инициативе Варшавы. По его словам, принципиальная позиция российского МИД заключается в том, что Москва ни с кем не разрывает дипотношения по своей инициативе и не понижает их уровень. «Исходим из того, что каналы общения должны оставаться открытыми даже в кризисных ситуациях», — добавил он.

Российский посол отметил, что на данный момент каналы для диалога с польскими властями остались, однако контакты сведены к минимуму.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава существует ради победы над Москвой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его слова саморазрушительными, а также задалась вопросом, чего в данных рассуждениях больше: глупости или подлости.

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Марина Совина
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