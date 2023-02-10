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16:19, 10 февраля 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о начале эвакуации из Угледара

Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале эвакуации гражданских лиц из Угледара в Волноваху

Фото: РИА Новости

Началась эвакуация гражданских лиц из Угледара в Волноваху. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Сейчас в городе находится порядка тысячи человек — гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения», — рассказал он в беседе с журналистами.

Пушилин добавил, что мирных жителей вывозили и перемещали в Волноваху, относительно безопасное место. По его словам, людям оказывается вся необходимая помощь.

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Варвара Кошечкина
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