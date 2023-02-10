Пушилин заявил о начале эвакуации из Угледара
Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале эвакуации гражданских лиц из Угледара в Волноваху
Началась эвакуация гражданских лиц из Угледара в Волноваху. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.
«Сейчас в городе находится порядка тысячи человек — гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения», — рассказал он в беседе с журналистами.
Пушилин добавил, что мирных жителей вывозили и перемещали в Волноваху, относительно безопасное место. По его словам, людям оказывается вся необходимая помощь.