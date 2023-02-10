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20:31, 10 февраля 2023Мир

Минобороны Словакии выступило за поставки истребителей Украине

Глава Минобороны Словакии Надь предложил поставить истребители Украине

Фото: David W Cerny / Reuters

Минобороны Словакии предлагает передать истребители Киеву. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства страны Ярослав Надь, передает Reuters.

Политик отметил, что Словакия сейчас никак не использует истребители. «Мы можем либо продать истребители МиГ-29, либо поставить их Украине, где они действительно могут помочь», — сказал он.

При этом Надь уточнил, что решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Словакию передать его стране сверхзвуковые истребители МиГ-29. Официальная просьба прозвучала на полях саммита Евросоюза.

В конце января Ярослав Надь уже заявлял, что Братислава готова передать МиГ-29 Киеву.

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Полина Матюхина
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