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21:00, 10 февраля 2023Спорт

«Спартак» стал победителем Зимнего Кубка РПЛ

«Спартак» обыграл «Сочи» и стал победителем Зимнего Кубка РПЛ

Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Московский «Спартак» обыграл «Сочи» в заключительном матче Зимнего Кубка РПЛ и стал победителем предсезонного турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 10 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых. В составе победителей голами отметились Михаил Игнатов и Кейта Бальде.

Для «Спартака» эта победа стала третьей на турнире, ранее москвичи разгромили «Краснодар». Команда Гилермо Абаскаля также сыграла вничью с «Ростовом» в основное время и одолела ростовчан по пенальти.

Восемь набранных очков позволили спартаковцам стать недосягаемыми для соперников. Москвичи за победу на Зимнем Кубке РПЛ заработали семь миллионов рублей призовых.

Алексей Гусев
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