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15:44, 10 февраля 2023Силовые структуры

Задержание подозреваемого в похищении бывшего депутата Госдумы попало на видео

Задержание подозреваемого в похищении бывшего депутата Госдумы Горячева попало на видео

МВД России опубликовало кадры задержания соратника криминального авторитета Кулибабы Николая Полякова, его подозревают в похищении депутата Госдумы Марка Горячева в 1997 году. Видео в пятницу, 10 февраля, опубликовало ведомство в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как правоохранители требуют Полякова открыть двери, а затем врываются в квартиру, укладывают его на пол и надевают наручники.

Ранее сообщалось, что 54-летнего Полякова задержали. Во время допроса он дал признательные показания по делу о похищении и убийстве одного из самых богатых людей России, политика Горячева. Предварительно установлено, что 4 марта 1997 года Горячева насильно усадили в иномарку, за рулем которой находился Поляков. Он отвез Горячева в коттедж, расположенный в 150 километрах от Петербурга, где потерпевшего задушили в бане. Тело мужчины расчленили и утопили в Финском заливе.

Из шестерых причастных к расправе над бывшим депутатом Госдумы живы трое: Владимир Кулибаба, Дмитрий Скворцов и Николай Поляков. Организатор преступления Кулибаба в настоящее время находится под стражей по обвинению в нескольких убийствах. Скворцов — в розыске.

Илона Палей
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