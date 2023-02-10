14 человек вызволили из-под завалов после взрыва газа в доме в Новосибирске

Спасатели вызволили 14 человек из-под завалов после взрыва газа в доме в Новосибирске

Спасателям удалось вызволить 14 человек из-под завалов после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на Линейной улице в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что девятерых из них с разной степенью тяжести травм доставили в больницу.

По последним данным МЧС, в результате ЧП погибли 13 человек, еще 22 считаются пострадавшими.

Газ взорвался в жилой пятиэтажке на Линейной улице Новосибирска 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Власти российского региона сочли основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура по погибшим.