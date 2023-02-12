Вероятность ускорения поставок оружия Украине оценили

Политолог Топорнин усомнился в вероятности ускорения поставок оружия Украине Западом

Западные страны вряд ли смогут ускорить поставки тяжелых вооружений Украине в ближайшие недели, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил темпы передачи военной помощи Киеву союзниками.

«Военная помощь есть разная. Есть легкое стрелковое оружие, есть боеприпасы, есть легкие артиллерийские системы, а есть более серьезное тяжелое вооружение типа танков, БМП, БТР. Здесь есть технические особенности поставки таких вооружений. Мы знаем, что танки будут поставлять, но это будет происходить в соответствии с подготовкой этих танков, обучением состава танкистов, чтобы они могли управлять, а это может занять не один месяц. Да и погодные условия не самые лучшие для поставок тяжелой техники. Как говорят сами западные лидеры, раньше апреля — конца марта реальные поставки не начнутся», — считает политолог.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro заявил, что Россия победит в конфликте с Украиной, если западные страны срочно не поставят Киеву вооружения.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что отправка оружия Украине не поможет Западу.