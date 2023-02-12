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10:19, 12 февраля 2023Мир

В Польше назвали условие победы России на Украине

Польский президент Дуда заявил о победе России на Украине, если Запад не отправит оружие

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Россия одержит верх на Украине в случае, если западные страны срочно не поставят Киеву вооружения. Условие победы российских военных назвал президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro, которое публикует администрация главы государства.

«Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, [президент России Владимир] Путин может победить», — заявил Дуда.

При этом польский президент усомнился в том, что Варшава передаст Украине истребители F-16. Дуда пояснил, что проблемы с отправкой Киеву летательных аппаратов вызваны их дефицитом в стране.

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Ранее Bloomberg со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена писал, что в администрации президента США Джо Байдена не исключают предоставления Украине самолетов-истребителей, хотя внутри Белого дома есть противоречия на этот счет.

В январе президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить поставки оружия Украине. По его словам, в первую очередь Киеву требуются средства противоракетной обороны и танки. Украинский лидер добавил, что страна также нуждается в обеспечении боеприпасами и в финансовой помощи.

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Алина Гончарова
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