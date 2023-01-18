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21:43, 18 января 2023Бывший СССР

Зеленский призвал ускорить поставки оружия Украине и расширение НАТО

Президент Зеленский призвал Запад ускорить поставки оружия Украине и расширение НАТО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Его слова приводит ТАСС.

Зеленский обратился к странам Запада и призвал их ускорить поставки оружия Украине. По его словам, в первую очередь Киеву требуются средства противоракетной обороны и танки. Украинский лидер добавил, что страна нуждается в обеспечении боеприпасами и в финансовой помощи на фоне повреждения ее энергетической инфраструктуры.

Глава государства также отметил, что следует ускорить процесс расширения НАТО.

«В настоящий момент мы не являемся членом НАТО. Однако мы находимся на пути к НАТО, потому что НАТО является лучшей гарантией безопасности для нас, для нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее в НАТО выразили надежду на увеличение поставок оружия Украине. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг также приветствовал планы западных лидеров о желании отправить бронированную технику Киеву.

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Марина Совина
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