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11:04, 12 февраля 2023Спорт

Нурмагомедов оценил победу Махачева над лучшим бойцом UFC

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал победу Махачева над Волкановски исторической

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оценил победу россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 284. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Просто лучший. Доказал это в упорном, конкурентном бою против лучшего действующего бойца планеты. Ты уже история, брат», — заявил Нурмагомедов. Он добавил, что всегда есть над чем работать, однако отметил, что этот поединок останется в истории смешанных единоборств.

Ранее в воскресенье, 12 февраля, Махачев победил австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Таким образом, он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе и теперь возглавит рейтинг лучших бойцов промоушена.

Всего в профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.

Ксения Курашкина
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