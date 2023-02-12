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08:59, 12 февраля 2023Спорт

Покер Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу в матче НХЛ

Покер Артемия Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Каролиной» в матче НХЛ
Артемий Панарин

Артемий Панарин. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину Харрикейнс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Роли и завершилась со счетом 6:2 в пользу «Рейнджерс». Победу команде помог одержать покер российского нападающего Артемия Панарина. Он забросил 200-ю, 201-ю, 202-ю и 203-ю шайбу за карьеру в лиге. Таким образом, форвард вышел на 18-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, опередив по этому показателю Валерия Каменского.

Панарин был признан первой звездой матча с «Каролиной». Он также совершил результативную передачу, после которой ворота соперников поразил швед Мика Зибанежад. Заброшенной шайбой в составе нью-йоркской команды также отметился финн Каапо Какко.

1 августа прошлого года стало известно, что Панарин вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых хоккеистов сезона-2022/2023. Россиянин, зарплата которого составляет 12,5 миллиона долларов за год, занял второе место в списке. Он уступил только форварду «Даллас Старс» Тайлеру Сегину, зарабатывающему 13 миллионов долларов ежегодно.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. В июле 2019-го он подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет.

Ксения Курашкина
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