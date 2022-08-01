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Панарин вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых хоккеистов сезона-2022/2023 НХЛ

Панарин занял второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков сезона-2022/2023 НХЛ

Фото: Kim Klement-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых хоккеистов сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

30-летний Панарин, зарплата которого составит 12,5 миллиона долларов за год, занял второе место в списке. Он уступил только форварду «Даллас Старз» Тайлеру Сегину. В предстоящем сезоне канадец заработает 13 миллионов долларов.

Третье место разделили между собой пять игроков, чья зарплата составит 12 миллионов долларов: форвард Коннор Макдэвид и защитник Дарнелл Нурс из «Эдмонтон Ойлерс», защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон, а также форвард «Флориды Пантерс» Александр Барков и российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский.

Артемий Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026-го.

Дарья Коршунова
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