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Клубный чемпионат мира|Финал
00:32, 12 февраля 2023Спорт

«Реал» выиграл клубный чемпионат мира

Мадридский «Реал» выиграл клубный чемпионат мира 2023 года, победив «Аль-Хилаль»

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Мадридский «Реал» выиграл клубный чемпионат мира 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале «сливочные» одержали победу над «Аль-Хилалем» из Саудовской Аравии со счетом 5:3. У мадридцев голами отметились полузащитник Винисиус Жуниор (дубль), нападающий Карим Бензема, хавбек Федерико Вальверде (дубль). За «Аль-Хилаль» забили полузащитник Мусса Марега и нападающий Лусиано Вьетто (дубль).

Турнир проходил с 1 по 11 февраля 2023 года в Марокко под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). В нем принимали участие команды из шести конфедераций мира.

16 января Руководство Ла Лиги подало иск против ФИФА в Спортивный Арбитражный суд (CAS). Причиной стало изменение формата проведения клубного чемпионата мира, а именно участие в турнире 32 команд с 2025 года. По мнению руководителей чемпионата Испании, ФИФА не заботится об экосистеме футбола.

Первый клубный чемпионат мира состоялся в 2000 году. Прошлым обладателем трофея является английский «Челси». Наибольшее количество побед в турнире имеет «Реал», на счету которого теперь пять побед.

Анастасия Борисова
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