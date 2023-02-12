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21:10, 12 февраля 2023Спорт

Брат Нурмагомедова обратился к защитившему чемпионский пояс UFC Махачеву

Усман Нурмагомедов предложил Исламу Махачеву прицелиться на еще один чемпионский пояс UFC

Фото: Richard Wainwright / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратился к соотечественнику Исламу Махачеву.

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова назвал Махачева, защитившего титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, лучшим бойцом планеты. «Это был отличный бой, самый конкурентный бой за всю карьеру Ислама, но без такой конкуренции не бывает и роста. Поздравляю тебя, чемпион, король pound-for-pound (вне зависимости от весовых категорий — прим. «Ленты.ру»)! Может быть, стоит прицелиться еще на один пояс?» — предложил он.

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Ранее в воскресенье, 12 февраля, Махачев единогласным решением судей победил австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 284. Таким образом, россиянин впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе и теперь возглавит рейтинг лучших бойцов промоушена.

Всего в профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.

Дарья Коршунова
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