В Москве в возрасте 80 лет скончался самый известный шпион Норвегии

Aftenposten: в Москве на 81 году жизни скончался советский шпион, норвежец Арне Трехольт

Норвежец Арне Трехольт — самый известный шпион Норвегии, работавший на советскую разведку, скончался на 81 году жизни в Москве. Об этом сообщает газета Aftenposten.

«Скончался Арне Трехольт, осужденный по самому громкому делу о шпионаже в истории Норвегии. Он дожил до 80 лет. Трехольт умер в Москве, где несколько лет вел бизнес», — говорится в сообщении газеты. Сообщается, что в последние годы своей жизни Трехольт жил на Кипре и в Москве, занимаясь предпринимательством.

В 1985 году Трехольт был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу СССР и Ирака. Он не признал свою вину, заявив, что не разглашал информацию, представляющую государственную тайну, несмотря на то что она касалась планов обороны Норвегии, мобилизационных предписаний норвежской армии, местонахождения натовского оборудования в стране и протоколов заседаний премьер-министра и главы МИД.

В 1992 году он был помилован норвежским правительством. «От человека, обладавшего политическим и дипломатическим талантом, он прошел путь до приговора в 20 лет тюремного заключения за шпионаж — это жестокое падение», — описал жизненный путь шпиона журналист и бывший редактор газеты Aftenposten Харальд Стангхелле.

Ранее Польский институт международных отношений (PISM) призвал Европейскую службу внешних действий регулярно публиковать отчеты о «шпионской деятельности» России на территории государств — членов Европейского союза (ЕС).