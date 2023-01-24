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08:32, 24 января 2023Мир

В Польше призвали ЕС публиковать отчеты о «российском шпионаже»

RT: польский институт PISM призвал ЕС регулярно публиковать отчеты о «российском шпионаже»

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Польский институт международных отношений (PISM) призывает Европейскую службу внешних действий регулярно публиковать отчеты о «шпионской деятельности» России на территории государств — членов Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий доклад.

В документе говорится, что «несмотря на сокращение в 2022 году числа сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием, Россия по-прежнему обладает огромным потенциалом для ведения шпионской деятельности, в том числе благодаря различиям в политике государств — членов ЕС».

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Авторы доклада считают, что некоторые государства-члены ЕС проводят «благоприятную политику» в отношении России и «не предпринимают публичных действий против её шпионов». Они призывают Европейскую службу внешних действий объединять информацию по «соответствующим инцидентам и проводимым расследованиям, выявить сферы интересов иностранных разведок и потери, понесенные ЕС», и регулярно публиковать отчеты о проделанной работе.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, в Варшаве привыкли видеть русский след там, где его нет. Он отметил, что если у Польши не складываются отношения с соседями, она тут же обвиняет их в работе на Москву. Антироссийские заявления и решения выдаются в рамках избранной Варшавой русофобской политики, добавил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил протест русскому миру со стороны Варшавы. По его словам, его государство было разделено 123 года, части Польши находились «под царской властью», поэтому сейчас в Варшаве прекрасно понимают, что происходит, и вынуждены защищаться.

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Марина Совина
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