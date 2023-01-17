Президент Польши выразил протест идее русского мира
Президент Польши Дуда заявил, что Варшава говорит «нет» русскому миру
Президент Польши Анджей Дуда выразил протест русскому миру со стороны Варшавы. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.
По словам польского лидера, его государство было разделено 123 года, части Польши находились «под царской властью», поэтому сейчас в Варшаве прекрасно понимают, что происходит, и вынуждены защищаться.
«Если кто-то говорит "русский мир", мы говорим однозначно "Нет!" Что угодно, но только не Россия, только не российская сфера влияния», — высказался Дуда.