Российские власти потребуют от компаний продавать нефть дороже

«Ъ»: правительство России ограничит дисконт Urals к Brent до 25 долларов за баррель к июлю

Правительство России определилось с изменениями параметров налоговой системы в отношении нефтяных доходов. Соответствующие поправки внесены в Госдуму, которая должна рассмотреть их в понедельник, 13 февраля, пишет «Коммерсантъ».

По итогам обсуждений власти выбрали вариант зафиксировать максимальный дисконт основного экспортного сорта Urals по отношению к Brent. В апреле он должен составить 34 доллара, а к июлю — равномерно снизиться до 25 долларов.

Таким образом, от нефтяных компаний потребуют либо найти способ продавать нефть дороже, либо платить в бюджет такие суммы, словно цена на нефть выше, чем в реальных сделках.

В настоящее время для расчета уровня налогообложения отрасли (налог на добычу полезных ископаемых, налог на добавленный доход, экспортная пошлина, обратный акциз на нефть) используются данные Минфина о средней цене на Urals за отчетный период. Ведомство, в свою очередь, опирается на котировки независимого ценового агентства Argus.

В начале января президент России Владимир Путин потребовал найти другой способ вычислять стоимость российской нефти, идущей на экспорт, чтобы новая формула позволила собирать с нефтяных компаний больше средств. Поводом для этого стала потеря доходов бюджета, принятого исходя из средней цены 70 долларов за баррель. В январе же средняя цена опустилась ниже 50 долларов, что ведет к росту дефицита.

Тем не менее выбранное решение, по сути, подтверждает правильность оценок Argus. Дисконт в размере 34 долларов за баррель даст примерно те же параметры стоимости, что и сейчас, а доведение его до 25 долларов, при сохранении стоимости Brent, позволит собирать налоги исходя из цены 60 долларов за баррель.

Последнее значение позволяет уложиться в потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией. Таким образом, в рамках этих поправок от компаний не требуют нарушать условия санкций. Однако эта необходимость может возникнуть в случае роста котировок Brent.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Это решение принято в одностороннем порядке без консультаций в формате ОПЕК+. Чиновник указал, что оно должно поспособствовать восстановлению рыночных отношений. На этом фоне стоимость сырья выросла более чем на два процента. Однако с началом новой недели нефть перешла к падению, по состоянию на 9:50 по московскому времени Brent торгуется на уровне 85,5 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.