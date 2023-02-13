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20:28, 13 февраля 2023Мир

Стало известно об отказе генсека ООН участвовать в февральском мероприятии Киева

РИА Новости: генсека ООН Гутерриша, вероятно, не будет на мероприятии Киева 22 февраля

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Генсек ООН Антониу Гутерриш, вероятно, не будет принимать участие в мероприятии высокого уровня, которое Киев организует в конце февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в организации.

Он уточнил, что речь идет о встрече, намеченной на 22 февраля. Ранее стало известно, что в этот день Украина хочет провести мероприятие высокого уровня в ООН по вопросу обеспечения прав человека в стране.

«Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не будет принимать участие в неформальных мероприятиях по Украине, проводимых одной из сторон конфликта без участия другой», — заявил источник агентства.

Официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что ему тоже неизвестно об участии генсека ООН в этом мероприятии. Он также добавил, что не знает об участии во встрече кого-либо из высокопоставленных представителей организации.

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О мероприятии, намеченном на 22 февраля, ранее сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Источник РИА Новости отмечает, что мероприятие планируется посвятить теме нарушений прав человека, а также преступлений против человечности и военных преступлений на Украине.

13 февраля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке ожидается принятие ряда важных дипломатических и политических решений. В частности, на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке запланировано проведение саммита при посредничестве Гутерриша.

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Варвара Кошечкина
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