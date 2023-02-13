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03:49, 13 февраля 2023Бывший СССР

МИД Украины анонсировал «великие события» в годовщину начала СВО

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут великие события

Фото: Amr Alfiky T / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал «великие события» в годовщину начала российской специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке ожидается принятие ряда политических и дипломатических решений. «Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях», — сказал глава украинского МИД.

Ранее Дмитрий Кулеба сообщил о предложении провести к концу февраля мирный саммит на площадке Организации объединенных наций (ООН). Украинский посол в Турции Василий Боднар уточнил, что саммит состоится 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке при посредничестве генсека организации Антониу Гутерриша.

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Марина Совина
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