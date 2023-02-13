Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
Сегодня
16:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Верона
Сегодня
20:30 (Мск)
Салернитана
Италия - Серия А|22-й тур
Сампдория
Сегодня
22:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|22-й тур
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|23-й тур
09:47, 13 февраля 2023Спорт

Махачев ответил Волкановски на слова об украденной победе

Чемпион UFC Махачев заявил, что Волкановски выигрывал только на последней минуте поединка

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев в Twitter ответил австралийцу Александру Волкановски на слова об украденной победе.

«Надо быть честным: из 25 минут поединка Волк забрал только последнюю!» — написал 31-летний спортсмен, отметив, что пересмотрел их бой. Так он ответил на слова Волкановски, который заявил, что выиграл второй, третий и пятый раунды. Австралиец удивился тому, что его не признали победителем, и потребовал реванш в любое время в любом месте.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе и теперь возглавит рейтинг лучших бойцов промоушена.

Всего в профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В ЕС раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций
Стало известно об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном
Модель из США появилась на публике в наряде российского бренда
Умер известный режиссер Вадим Абдрашитов
Российский артиллерист рассказал о работе расчетов гаубицы Д-20 в ЛНР
Сорвавшая куш в лотерею женщина приняла сообщение о выигрыше за спам
Названы сроки начала производства ракет BrahMos NG
Выстрелившего во время ссоры в жену из арбалета россиянина задержали
Российские власти потребуют от компаний продавать нефть дороже
Двое мужчин насмерть отравились угарным газом в российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.