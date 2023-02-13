Махачев ответил Волкановски на слова об украденной победе

Чемпион UFC Махачев заявил, что Волкановски выигрывал только на последней минуте поединка

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев в Twitter ответил австралийцу Александру Волкановски на слова об украденной победе.

«Надо быть честным: из 25 минут поединка Волк забрал только последнюю!» — написал 31-летний спортсмен, отметив, что пересмотрел их бой. Так он ответил на слова Волкановски, который заявил, что выиграл второй, третий и пятый раунды. Австралиец удивился тому, что его не признали победителем, и потребовал реванш в любое время в любом месте.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе и теперь возглавит рейтинг лучших бойцов промоушена.

Всего в профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.