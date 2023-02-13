Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:16, 13 февраля 2023Россия

Россиянка перенесла пять остановок сердца подряд и выжила

В Подмосковье 56-летняя женщина выжила после пяти остановок сердца за несколько дней

Фото: Shutterstock

В Щелкове Московской области врачи спасли женщину с пятью остановками сердца. 56-летняя россиянка поступила в стационар в состоянии клинической смерти и выжила, говорится в сообщении на сайте Минздрава региона.

В результате сердечно-легочной реанимации медики смоги запустить остановившееся сердце россиянки.

Вторую остановку сердца она перенесла спустя час. Через 30 часов сердце женщины вновь остановилось — медики снова успешно реанимировали россиянку. Еще две остановки произошли через сутки.

Материалы по теме:
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ снизить давление
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ снизить давление
Сегодня
Частое сердцебиение девушки оказалось симптомом смертельной болезни
Частое сердцебиение девушки оказалось симптомом смертельной болезни
6 февраля 2023

С момента поступления женщина находилась в реанимационном отделении. Ее состояние стабилизировалось на шестые сутки. Пациентке провели исследование и выявили у нее сердечную недостаточность. Россиянке установили портативный дефибриллятор, чтобы избежать новых остановок сердца.

По оценке Минздрава РФ, сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности во всем мире. В ноябре 2022 года пермские хирурги провели уникальную операцию, установив пациенту устройство, которое позволяет предотвратить инсульт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
МИД Франции призвал граждан страны немедленно покинуть Белоруссию
На Украине рассказали о мешающих заключить мир с Россией США
Стало известно о заманивающих беременных россиянок в Аргентину мошенниках
Курс евро подскочил до максимума с апреля
Российская модель появилась на страницах нового календаря Pirelli
Россиянка перенесла пять остановок сердца подряд и выжила
FIA смягчила условия допуска на турниры для части российских гонщиков
Экс-заключенный назвал возможную причину отказа Ефремова от смягчения наказания
В российском доме престарелых санитарка пробила голову 80-летней постоялице
Названы самые востребованные специальности в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.