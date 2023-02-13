Россиянка перенесла пять остановок сердца подряд и выжила

В Подмосковье 56-летняя женщина выжила после пяти остановок сердца за несколько дней

В Щелкове Московской области врачи спасли женщину с пятью остановками сердца. 56-летняя россиянка поступила в стационар в состоянии клинической смерти и выжила, говорится в сообщении на сайте Минздрава региона.

В результате сердечно-легочной реанимации медики смоги запустить остановившееся сердце россиянки.

Вторую остановку сердца она перенесла спустя час. Через 30 часов сердце женщины вновь остановилось — медики снова успешно реанимировали россиянку. Еще две остановки произошли через сутки.

С момента поступления женщина находилась в реанимационном отделении. Ее состояние стабилизировалось на шестые сутки. Пациентке провели исследование и выявили у нее сердечную недостаточность. Россиянке установили портативный дефибриллятор, чтобы избежать новых остановок сердца.

По оценке Минздрава РФ, сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности во всем мире. В ноябре 2022 года пермские хирурги провели уникальную операцию, установив пациенту устройство, которое позволяет предотвратить инсульт.