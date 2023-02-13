61-летняя ведущая «Давай поженимся!» рассказала о сексуальной жизни без матки

Роза Сябитова заявила, что продолжает заниматься сексом, несмотря на отсутствие матки

61-летняя ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что продолжает заниматься сексом. О своей сексуальной жизни она рассказала в шоу «Злые языки» на RuTube, которое цитирует «СтарХит».

По словам Сябитовой, ей нравятся молодые люди. «Как вы правильно сказали — со стариками спать не хочу, потому что сама старуха, но с молодыми… Конечно, мне молодые нравятся, кто же спорит», — размышляет Сябитова, добавляя, что любит сниматься в передачах, где молодых людей можно не только увидеть, но и потрогать.

Сябитова отметила, что считает мужчин божественными созданиями и что ведет интимную жизнь, несмотря на отсутствие матки. «Сплю ли я с кем-нибудь? Да, сплю. У меня все хорошо. У меня матки нет, но секс есть!» — заверила телесваха.

Ранее ведущая также заявила, что у современных женщин слишком много требований к потенциальному партнеру. «Я думаю, что пришло время признать свою женскую несостоятельность и навести порядок не только в отношениях с мужчинами, а главное, в собственной голове», — написала она в своем Telegram-канале.

Роза Сябитова была замужем дважды. В первом браке с Михаилом Сябитовым она родила сына Михаила и дочь Ксению. Вторым мужем телеведущей стал участник шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Юрий Андреев. Брак продлился три года и прекратился из-за домашнего насилия, рассказывала звезда.