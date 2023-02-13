В Польше рассказали об обучении украинцев на танках Leopard

Минобороны Польши: инструкторы из Канады и Новергии обучают украинцев на танках Leopard

Инструкторы из Канады и Норвегии обучают украинских военных обслуживанию танков Leopard в Польше. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает РИА Новости.

Он рассказал, что Канада уже прислала в Польшу танки и инструкторов, теперь Варшава ожидает поставки норвежских танков — инструкторы из Норвегии уже прибыли в страну.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава за время конфликта отправила Киеву 250 танков, а в будущем передаст еще 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy и 14 Leopard.

О планах поставить Украине новую партию танков рассказывал также польский президент Анджей Дуда. «Это хорошее оружие, которое хорошо функционирует, так что мы готовы оказывать помощь Украине также и в этом плане», — отметил он.