В Польше рассказали об обучении украинцев на танках Leopard
Инструкторы из Канады и Норвегии обучают украинских военных обслуживанию танков Leopard в Польше. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает РИА Новости.
Он рассказал, что Канада уже прислала в Польшу танки и инструкторов, теперь Варшава ожидает поставки норвежских танков — инструкторы из Норвегии уже прибыли в страну.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава за время конфликта отправила Киеву 250 танков, а в будущем передаст еще 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy и 14 Leopard.
О планах поставить Украине новую партию танков рассказывал также польский президент Анджей Дуда. «Это хорошее оружие, которое хорошо функционирует, так что мы готовы оказывать помощь Украине также и в этом плане», — отметил он.