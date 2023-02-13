Опубликовано видео с живым «казненным» вагнеровцем

Пресс-служба Пригожина опубликовала видео с живым «казненным» кувалдой вагнеровцем

Опубликовано видео с живым Дмитрием Якущенко — бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», «казненного» кувалдой. Кадрами поделилась пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина в группе во «ВКонтакте».

На появившемся видеоролике мужчина, которые ранее представлялся как Дмитрий Якущенко, говорит, что ЧВК дает право на исправление своих ошибок, и извиняется за свои интервью во время украинского плена. «Это был единственный способ, чтобы выжить. Придя из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам. Поэтому я был прощен, за что я очень сильно благодарен», — утверждает он на кадрах.

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина также сопроводила видео комментарием: «Дмитрий Якущенко — молодец». В «Конкорде» не стали указывать, когда и в какой именно последовательности были сняты оба ролика.

До этого бизнесмен Пригожин отреагировал на разошедшиеся в сети видеокадры с предполагаемой «казнью» вступившего в ряды ЧВК бойца. Он призвал журналистов спокойнее оценивать увиденное. «Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко — односерийная драма "А зори здесь тихие", но, думаю, он больше похож на "Семнадцать мгновений весны"», — отметил предприниматель.

13 февраля Telegram-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер», опубликовал видео, на кадрах которого примотанного скотчем к импровизированной наковальне мужчину бьют кувалдой по голове, после чего, предположительно, добивают ею же. В подписи к посту уточнили, что речь идет о 44-летнем Дмитрии Якущенко. Отбывая 19-летний срок, осужденный был завербован в ряды ЧВК, однако, предположительно, спустя четыре дня после прибытия на фронт перешел на сторону противника.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова уже пообещала обратиться в Следственный комитет России из-за видео «казни» бойца ЧВК «Вагнер».