Москалькова отреагировала на видео «казни» бойца ЧВК «Вагнер»

Омбудсмен Москалькова пообещала обратиться в СК из-за видео «казни» бойца ЧВК «Вагнер»

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова обратится в Следственный комитет (СК) России с просьбой проверить видео «казни» бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом она заявила в комментарии РБК.

Омбудсмен пообещала, что попросит СК изучить видео на подлинность и при необходимости принять меры.

«Внесудебные казни недопустимы, и нужно, конечно, проверять», — отреагировала она на публикацию «кадров казни».

Ранее Telegram-канал Grey zone, который считают близким к ЧВК «Вагнер», опубликовал видео, на кадрах которого примотанного скотчем к импровизированной наковальне мужчину бьют кувалдой по голове, после чего, предположительно, добивают ею же. Перед «казнью» мужчина рассказал, что его зовут Дмитрий Юрьевич Якущенко, он родился в 1978 году и служил в ЧВК. Подлинность видео не подтверждена. В ответ на запрос журналистов о «казни» владелец ЧВК Евгений Пригожин пообещал показать «следующую серию».

Правозащитники уже обращались в СК в связи с публикацией похожего видео, на котором была запечатлена «казнь» другого бойца ЧВК, Евгений Нужина. О результатах проверки не сообщается.