Нигерийский футболист пожаловался на травлю во время выступлений в России

Футболист киевского «Динамо» Бенито пожаловался на травлю во время выступлений в России

Нигерийский полузащитник киевского «Динамо» Бенито рассказал о травле, с которой столкнулся во время выступлений в России за «Тамбов». Его слова приводит официальный YouTube-канал «Динамо».

«Ужасный случай был в Тамбове. Мы играли матч, и какой-то наш фанат позволял себе кричать в мою сторону расистские оскорбления. Представьте себе, на своего же игрока», — пожаловался футболист. Он добавил, что болельщики «Зенита» также унижают темнокожих игроков.

Бенито пополнил состав «Тамбова» в 2018 году и выступал за клуб на протяжении двух лет. Он также играл в донецком «Олимпике», минском «Луче» и молодежной сборной Нигерии. В 2020 году вингер стал игроком киевского «Динамо», с которым выиграл Кубок Украины.

4 октября нигерийская футболистка ЦСКА Франциска Ордега рассказала о случае расизма в России, с которым она столкнулась. «В прошлом году таксист отказался везти и обозвал матом меня и мою знакомую из Америки, потому что мы темнокожие», — отметила спортсменка, добавив, что это единственная негативная история, связанная с дискриминацией по цвету кожи, которую она может вспомнить за время жизни в России.