В Госдуму внесли проект обращения к ООН о расследовании ЧП на «Северных потоках»

В Госдуму внесли проект обращения к ООН о расследовании взрывов на «Северных потоках»

Комитет Госдумы по международным делам подготовил и внес на рассмотрение проект обращения к Организации Объединенных Наций (ООН), в котором предлагается провести расследование причастности США к ЧП на «Северных потоках». Об этом пишет РИА Новости.

В документе депутаты выступают с предложением «дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии». По их мнению, данные, полученные журналистом Сеймуром Хершем, говорят о том, что подрыв газопроводов в Балтийском море был осуществлен военными США и «их норвежскими пособниками».