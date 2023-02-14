Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:20, 14 февраля 2023Россия

В Госдуму внесли проект обращения к ООН о расследовании ЧП на «Северных потоках»

В Госдуму внесли проект обращения к ООН о расследовании взрывов на «Северных потоках»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Комитет Госдумы по международным делам подготовил и внес на рассмотрение проект обращения к Организации Объединенных Наций (ООН), в котором предлагается провести расследование причастности США к ЧП на «Северных потоках». Об этом пишет РИА Новости.

В документе депутаты выступают с предложением «дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии». По их мнению, данные, полученные журналистом Сеймуром Хершем, говорят о том, что подрыв газопроводов в Балтийском море был осуществлен военными США и «их норвежскими пособниками».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине танков
Умер австрийский композитор Фридрих Церха
В Госдуму внесли проект обращения к ООН о расследовании ЧП на «Северных потоках»
Преподавателя российского вуза обвинили в получении взятки за сдачу экзаменов
Трамп предложил ввести онлайн-трансляцию смертных казней и вернуть гильотины
Брови девушки начали светиться в темноте после укладки подручным средством
Определены российские регионы с проблемами в сфере отходов
Фото жены Петросяна без одежды сравнили с картиной венецианского художника
Суд оставил в силе многомиллионный штраф для Apple
В США высказались о возможности отступления ВСУ из Артемовска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.