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14:09, 9 февраля 2023Россия

Госдума захотела обратиться в ООН из-за фактов о подрыве «Северных потоков»

Володин предложил подготовить обращение к ООН из-за расследования о «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard / Globallookpress.com

В Госдуме захотели обратиться в Организацию Объединенных Наций (ООН) из-за новых фактов о причастности США к подрыву «Северных потоков». С этим предложением выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

По мнению политика, нужно настаивать на том, чтобы ООН дала оценку действиям руководства США. «Давайте возьмем... и подготовим обращение профильного комитета, пускай ООН занимается и думает о том, как привлечь к трибуналу и судить и [президента США Джо] Байдена, и тех, кто развязал войну, кто взрывает газопроводы, инфраструктуру», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что организация также должна обсудить вопрос об ответственности тех, кто «развязал войну в Афганистане, Сирии, Ливии, Ирак уничтожил».

Ранее Володин назвал Байдена «террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров». По его мнению, выявленные факты о причастности США к взрывам на «Северных потоках» должны стать основой для международного расследования.

8 февраля американский правозащитник и журналист Сеймур Херш представил расследование, в котором заявил, что водолазы США под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Он утверждает, что 26 сентября 2022-го самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.

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Константин Лысяков
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