Володин призвал обсудить наказание для поливающих грязью Россию

Володин призвал обсудить вопрос наказания для «льющих грязь на Россию» из-за рубежа

Вопрос о наказании для тех, кто из-за рубежа «поливает грязью Россию и ее военнослужащих», необходимо вынести на особый контроль. В связи с этим необходимо подготовить парламентские слушания. К этому в понедельник, 14 февраля, в ходе пленарного заседания Госдумы призвал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Трансляция выступления доступна на сайте Думы.

«[Ранее] мы обсуждали вопросы наказания, связанные с тем, что кто-то оттуда льет грязь на нашу страну, на государство, оскорбляя людей, военных. Конечно, надо за это наказывать, это недопустимо», — сказал политик.

По его мнению, обсуждения необходимы для того, чтобы затем были приняты необходимые изменения в законодательство России.

13 января Володин заявил, что у тех людей, которые уехали из России и оскорбляют ее, нужно конфисковать имущество, находящееся в стране. Он подчеркнул, что в последнее время российские граждане считают возможным лить грязь на Россию, ее жителей, солдат и офицеров.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел тему ограничений для уехавших из страны актуальной, но при этом сложной. Кроме того, он заявил, что власти России должны делать так, чтобы те, кто уехал из страны и не является ее врагами, захотели вернуться.