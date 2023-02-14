Известному комику «объявили» о задержании на концерте и испугали его

Зритель в шутку объявил комику Комиссаренко о его задержании на концерте и испугал его

Зритель на выступлении известного белорусского комика Славы Комиссаренко изобразил сотрудника правоохранительных органов и в шутку объявил юмористу о задержании, чем поверг его в шок. Ролик с моментом из концерта доступен на YouTube.

В ходе выступления зрители задавали Комиссаренко различные вопросы из зала. «Комиссаренко Вячеслав Сергеевич 1985 года рождения, гражданин Республики Беларусь, вы обвиняетесь в экстремизме Первомайским районным отделом КГБ в городе Минске. Вы будете задержаны», — заявил один из присутствующих строгим голосом. Однако следом он дал понять, что это шутка, спросив комика, что он будет делать, если кто-либо из зрителей скажет ему подобное на концерте.

Комиссаренко отреагировал на розыгрыш сильным удивлением. «Во-первых, спасибо за то, что это шутка. Какой кошмар», — сказал он. По словам юмориста, в момент, когда ему зачитывали «обвинение», у него в голове роились обрывки мыслей. Он также пошутил о своем испуге из-за слов зрителя.

«Никогда не сомневался, что у моих зрителей отличное чувство юмора, но больше так не делайте!» — написал комик в комментариях к ролику. Многие из пользователей YouTube признались, что розыгрыш юмориста напугал и их. «У меня чуть сердце не остановилось... Даже представить не могу, что почувствовал в этот момент Слава», «С финалочки очень страшно, конечно. Такие шутки уже прям не шутки», — написали они.

В январе 2022 года Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии за шутки про президента республики Александра Лукашенко. По словам юмориста, об интересе к нему спецслужб он узнал от человека, связанного с белорусскими протестами. Летом комик раскрыл, что из-за розыска КГБ переехал в Польшу.