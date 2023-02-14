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14:44, 14 февраля 2023Спорт

Тренер Махачева оценил вероятность проведения реванша с Волкановски

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что боец не против реванша с Волкановски

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Хавьер Мендес оценил вероятность проведения реванша против австралийца Александра Волкановски. Видео доступно на его YouTube-канале.

«Думаю, это было бы круто. Фанатам это понравится. Сам Ислам тоже был бы не против. Волкановски, очевидно, жаждет реванша», — заявил Мендес. Тренер выразил уверенность, что второй поединок спортсменов состоится.

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12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе. Австралиец продолжает владеть чемпионским титулом в полулегком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Ксения Курашкина
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