Тренер Махачева оценил вероятность проведения реванша с Волкановски

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что боец не против реванша с Волкановски

Тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Хавьер Мендес оценил вероятность проведения реванша против австралийца Александра Волкановски. Видео доступно на его YouTube-канале.

«Думаю, это было бы круто. Фанатам это понравится. Сам Ислам тоже был бы не против. Волкановски, очевидно, жаждет реванша», — заявил Мендес. Тренер выразил уверенность, что второй поединок спортсменов состоится.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе. Австралиец продолжает владеть чемпионским титулом в полулегком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.