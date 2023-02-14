В США заявили о невозможности России продержаться в конфликте дольше Украины

Генерал США Милли заявил о невозможности России продержаться в конфликте дольше Украины

Глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Россия не сможет продержаться в вооруженном конфликте дольше Украины. Его слова во вторник, 14 февраля, передает РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам встречи группы стран, поддерживающих Киев, в Брюсселе он сообщил, что Соединенные Штаты и союзники не перестанут поддерживать Украину.

Ранее Милли заявил, что военная помощь Запада призвана помочь украинской армии перейти в наступление против российских сил. Он также отметил, что Киеву для проведения успешной наступательной операции на тактическом и оперативном уровне надо не только иметь личный состав — он еще должен быть подготовлен и обучен применению техники.

12 февраля президент Польши Анджей Дуда посчитал, что Россия одержит верх на Украине в случае, если западные страны срочно не поставят Киеву вооружения.