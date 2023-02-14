Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:39, 14 февраля 2023Мир

В США заявили о невозможности России продержаться в конфликте дольше Украины

Генерал США Милли заявил о невозможности России продержаться в конфликте дольше Украины

Фото: Marko Djurica / Reuters

Глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Россия не сможет продержаться в вооруженном конфликте дольше Украины. Его слова во вторник, 14 февраля, передает РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам встречи группы стран, поддерживающих Киев, в Брюсселе он сообщил, что Соединенные Штаты и союзники не перестанут поддерживать Украину.

Ранее Милли заявил, что военная помощь Запада призвана помочь украинской армии перейти в наступление против российских сил. Он также отметил, что Киеву для проведения успешной наступательной операции на тактическом и оперативном уровне надо не только иметь личный состав — он еще должен быть подготовлен и обучен применению техники.

12 февраля президент Польши Анджей Дуда посчитал, что Россия одержит верх на Украине в случае, если западные страны срочно не поставят Киеву вооружения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине танков
Россияне стали лидерами по поездкам на любимый курорт богачей
Латвия установила вековой антирекорд рождаемости
Полная блогерша из списка Forbes пожаловалась на травлю от бодипозитивщиков
В России займутся идеологическими мигрантами
Россиянам раскрыли правильные способы стирки спортивной одежды
Названы основные критерии россиян при выборе загородного дома
Экс-госсекретарь США осудил реакцию Байдена на инцидент с китайским аэростатом
В США заявили о невозможности России продержаться в конфликте дольше Украины
Москвичи раскрыли свои места для знакомств
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.