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23:38, 14 февраля 2023Спорт

Названы способы восстановить мышцы после интенсивных тренировок

РБК назвал способы восстановить мышцы после интенсивных тренировок

Фото: Unsplash

Названы способы восстановить мышцы после интенсивных тренировок. Об этом сообщает РБК.

По информации источника, чтобы скорее восстановить мышечные волокна, нужно потреблять белок. Например, мягкий творог, банан или греческий йогурт. Также необходимо пить воду и поддерживать водно-солевой баланс. Кроме того, чтобы успешно прогрессировать в зале, стоит увеличить количество часов сна.

Журналисты издания посоветовали после занятий сходить в сауну или баню на 15 минут. Массаж также способствует усилению кровообращения в мышцах. Последним советом стало принятие контрастного душа, который стимулирует уставшие мышцы.

Ранее ученые из Каролинского института (Стокгольм) и Копенгагенского университета назвали лучшее время для занятий спортом в целях похудения. По словам специалистов, скорость метаболизма выше в дневное время, поэтому наиболее благоприятный период для тренировок — позднее утро, а вот вечером занятия могут быть менее эффективными.

Анастасия Борисова
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