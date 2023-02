Ученые назвали лучшее время суток для занятий спортом в целях похудения

Ученые назвали позднее утро лучшим временем для занятий спортом в целях похудения

Ученые из Каролинского института (Стокгольм) и Копенгагенского университета назвали лучшее время для занятий спортом в целях похудения. Исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По словам специалистов, скорость метаболизма выше в дневное время, поэтому наиболее благоприятный период для тренировок — позднее утро, а вот вечером занятия могут быть менее эффективными. «Правильное время важно для энергетического баланса организма и улучшения пользы для здоровья от упражнений», — добавил профессор Джулин Зират.

При этом Зират отметил, что исследования проводились на мышах, которые ведут преимущественно ночной образ жизни. Специалист пояснил, что понадобятся дополнительные испытания, чтобы проверить актуальность результатов для людей.

