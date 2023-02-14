Российский фигурист высказался о судьбе золота командного турнира Игр-2022

Кацалапов заявил, что российские фигуристы честно выиграли командный турнир Игр-2022

Российский фигурист Никита Кацалапов высказался о судьбе золотых наград в командном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которые не были вручены на фоне допинг-скандала с участием Камилы Валиевой. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что расстроен из-за отмены церемонии награждения. Он подчеркнул, что российская команда честным трудом завоевывала медали и заслужила награды. «Несмотря на сложившуюся ситуацию, нас не покидала уверенность в том, что справедливость должна восторжествовать», — подытожил Кацалапов.

9 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о вручении медалей командного турнира фигуристов на Играх-2022. По словам представителей МОК, только завершение расследования дела Валиевой позволит объявить окончательные результаты и принять решение о распределении медалей.

На Олимпиаде-2022 сборная России победила в командных соревнованиях, однако церемония награждения не была проведена. В пробе Валиевой от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил Валиевой участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.