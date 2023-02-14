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01:48, 14 февраля 2023Мир

Госдеп опроверг информацию о встрече Блинкена и Ван И в Мюнхене

Прайс заявил, что встречи с Ван И в Мюнхене пока нет в графике госсекретаря США Блинкена
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс опроверг данные о возможной встрече главы ведомства Энтони Блинкена с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале Госдепа.

По словам Прайса, встречи с Ван И пока нет в графике главы американской дипломатии. В то же время он заявил, что США «всегда оценивают возможности дипломатии», и предложил переадресовать вопрос Пекину. Прайс подчеркнул, что Вашингтон открыт и привержен сохранению каналов связи с КНР и оценивает «все доступные возможности» для этого.

Агентство Bloomberg сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен с высокой долей вероятности встретится с заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Китая Ван И на этой неделе, их встреча будет первой после инцидентов с аэростатами КНР.

Ранее Блинкен отложил визит в Пекин из-за инцидента с китайским аэростатом, появившимся в небе над Соединенными Штатами.

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Марина Совина
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