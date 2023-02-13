Блинкен встретится с представителями Китая после инцидента с аэростатом

Блинкен встретится с китайским коллегой Ван И после инцидента с аэростатом КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен с высокой долей вероятности встретится с заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Китая Ван И на этой неделе, их встреча будет первой после инцидентов с аэростатами КНР. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Блинкен и Ван встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля, при условии согласия обеих сторон», — говорится в сообщении о встрече Блинкена с китайским коллегой.

Ранее Блинкен отложил визит в Пекин из-за инцидента с китайским аэростатом, появившимся в небе над Соединенными Штатами.

3 февраля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные в течение нескольких дней отслеживают, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар. Его заметили над северной частью страны. Уточнялось, что шар прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.