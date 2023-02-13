Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:16, 13 февраля 2023Мир

Блинкен встретится с представителями Китая после инцидента с аэростатом

Блинкен встретится с китайским коллегой Ван И после инцидента с аэростатом КНР

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен с высокой долей вероятности встретится с заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Китая Ван И на этой неделе, их встреча будет первой после инцидентов с аэростатами КНР. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Блинкен и Ван встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля, при условии согласия обеих сторон», — говорится в сообщении о встрече Блинкена с китайским коллегой.

Ранее Блинкен отложил визит в Пекин из-за инцидента с китайским аэростатом, появившимся в небе над Соединенными Штатами.

3 февраля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные в течение нескольких дней отслеживают, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар. Его заметили над северной частью страны. Уточнялось, что шар прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Столтенберг признал факт подготовки НАТО к конфликту на Украине с 2014 года
Стало известно об отказе генсека ООН участвовать в февральском мероприятии Киева
Россияне установили рекорд по выводу средств за рубеж
Вероятность появления проблем с заполнением газовых хранилищ в ЕС оценили
Блогерша отказалась от мытья головы на 20 дней и поделилась результатом
Пес из России спас пять человек из-под обломков после землетрясения в Турции
Google обязали разблокировать YouTube-каналы РЕН ТВ
Назван город-лидер по качеству жизни среди регионов России
Блинкен встретится с представителями Китая после инцидента с аэростатом
Российский подросток избил до смерти 16-летнего друга и попал под следствие
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.