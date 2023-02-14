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20:22, 14 февраля 2023Спорт

Названа причина отъезда Овечкина из США

Хоккеист Александр Овечкин улетел в Москву из-за проблем со здоровьем его отца Михаила
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Sam Navarro-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем его отца Михаила. Причину отъезда спортсмена называет РИА Новости.

По информации источника, хоккеист в скором времени должен прилететь в Москву. Сроки возвращения 37-летнего игрока в США не называются.

Ранее во вторник, 14 февраля, в «Вашингтоне» рассказали, что отъезд Овечкина связан со здоровьем близкого человека и семейными обстоятельствами. Ближайший матч команды в регулярном чемпионате НХЛ пройдет 15 февраля против «Каролины Харрикейнс». Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Анастасия Борисова
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