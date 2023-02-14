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16:46, 14 февраля 2023Экономика

Путин поднял вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей

Путин заявил, что на фоне санкций встает вопрос о гарантиях защиты предпринимателей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На фоне действия антироссийских санкций становится особенно актуальным вопрос о гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Выступая в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации, глава государства отметил, что судебная власть посредством правоприменительной практики всегда оказывала влияние на формирование в России благоприятного делового инвестиционного климата.

«Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России это особенно актуально», — отметил Путин, добавив, что в этой связи встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что Путин впервые с начала специальной военной операции (СВО) встретится с представителями крупного бизнеса.

В сентябре 2022 года Владимир Путин призвал российский бизнес занять ниши, опустевшие после ухода иностранных производителей, до возвращения заграничных компаний. Он также отметил, что уход зарубежных компаний вынудил российских производителей, «ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов», заняться развитием собственных интеллектуальных продуктов.

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Варвара Кошечкина
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