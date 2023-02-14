США заявили об отсутствии лишних ракет ATACMS для Украины

Politico: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для передачи их Украине

Вашингтон заявил об отсутствии лишних оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров для передачи их Украине. Об этом сообщает издание Politico.

По информации источников, американские чиновники предупредили представителей Киева, что них нет лишних ATACMS, поскольку США намерены поддерживать определенный объем боеприпасов на складах.

«Передача ATACMS приведет к истощению американских запасов и нанесет урон готовности ВС США к будущему сражению», — констатировали авторы материала.

Ранее экс-глава Пентагона Марк Эспер заявил о медлительности США в вопросах поставок вооружения Украине. «Я много раз пытался поднять вопрос по поводу комплексов ATACMS. Хорошо, что комплексы Patriot будут поставлять в скором времени, но уже слишком поздно», — полагает он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране необходимы баллистические ракеты, в частности ATACMS. Он подчеркнул, что и его команда делают все для того, чтобы их партнеры как можно скорее начли поставки ATACMS и другого подобного оружия. Украинский лидер назвал их «жизненно необходимыми».